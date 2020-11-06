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Pearson English の新しいウェビナーシリーズに是非ご参加ください！ 2020年11月10日-19日



スペシャリストスピーカーによる６トピック30以上のセッションから、お好きなウェビナーへご参加ください。

トピック：Global Teacher アンケートにご回答いただいた、世界中の先生方のフィードバックに基づいてプログラムを作成しました。

一日一日、重要なトピックの1つに焦点を当てています。

11月10日（火） 午後５時～ (UTC 午前８時〜) Addressing lost learning 詳細
11月11日（水） 午後５時～ (UTC 午前８時〜) Supporting blended and online learning 詳細
11月12日（木） 午後５時～ (UTC 午前８時〜) Using digital platforms and tools 詳細
11月17日（火） 午後６時～ (UTC 午前９時〜) Assessment 詳細
11月18日（水） 午後５時〜 (UTC 午前８時〜) Mental health and wellbeing 詳細
11月19日（木） 午後５時〜 (UTC 午前８時〜) Building confidence 詳細


スピーカー： ウェビナーはそれぞれ専門家によるウェビナーです。

Dr. Ken Beatty、Damian Williams、Iwonna Dubicka、 Rachael Roberts、 Sue Kay 、そしてVaughan Jonesが先生方の教えをサポートするための実用的で最新のアドバイス、ガイダンス、テクニック、そして現在と未来の新しいアイデアをお届けします。

詳細・ご登録は以下リンクにて！

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