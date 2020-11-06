Pearson English の新しいウェビナーシリーズに是非ご参加ください！ 2020年11月10日-19日

スペシャリストスピーカーによる６トピック30以上のセッションから、お好きなウェビナーへご参加ください。
トピック：Global Teacher アンケートにご回答いただいた、世界中の先生方のフィードバックに基づいてプログラムを作成しました。
一日一日、重要なトピックの1つに焦点を当てています。
|11月10日（火）
|午後５時～ (UTC 午前８時〜)
|Addressing lost learning
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|11月11日（水）
|午後５時～ (UTC 午前８時〜)
|Supporting blended and online learning
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|11月12日（木）
|午後５時～ (UTC 午前８時〜)
|Using digital platforms and tools
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|11月17日（火）
|午後６時～ (UTC 午前９時〜)
|Assessment
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|11月18日（水）
|午後５時〜 (UTC 午前８時〜)
|Mental health and wellbeing
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|11月19日（木）
|午後５時〜 (UTC 午前８時〜)
|Building confidence
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スピーカー： ウェビナーはそれぞれ専門家によるウェビナーです。
Dr. Ken Beatty、Damian Williams、Iwonna Dubicka、 Rachael Roberts、 Sue Kay 、そしてVaughan Jonesが先生方の教えをサポートするための実用的で最新のアドバイス、ガイダンス、テクニック、そして現在と未来の新しいアイデアをお届けします。
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