幼児・小学生の英語を指導する関係者様へ（イベントのご案内）

10/16(日)、10/30(日)に株式会社三善、有限会社AKブツクス、株式会社ネリーズ主催の「<最新>ELT教材指導法実践セミナー」が開催されます。幼児・小学生を指導する英会話スクール、英語教育関係者様等を対象に、2016-17最新のＥＬＴ教材情報と、より実践的な指導法・活用法をご提案いたします。ピアソン・ジャパンからも講演/出展致しますので、是非お越しください。
ピアソン・ジャパン講演詳細
|講演者
|プレゼンテーション
|日時＆場所
|Aleda Krause （「SuperKids」著者/聖学院大学 講師）
|From Listening to Communicating with SuperKids
|10月16日(日)東京 11:10～11:50 セミナーA-2
10月30日(日)大阪 11:10～11:50 セミナーB-2
|Ann Mayeda (甲南女子大学 講師/専門分野：児童英語教育、外国語習得論)
|First Steps to 21st Century Skills Building and Oral Proficiency for Very Young Learners
|10月16日(日)東京 13:30～14:10 セミナーB-4
10月30日(日)大阪 14:30～15:10 セミナーB-5
開催日程
|エリア
|日程
|時間
|詳細
|会場
|東京
|10月16日（日）
|9:45 (開場) 10:10-16:10
|TKP 東京駅八重洲カンファレンスセンター５F
東京都中央区京橋1-7-1 戸田ビルディング
|大阪
|10月30日（日）
|TKP 新大阪カンファレンスセンター6F
大阪府大阪市淀川区宮原4 丁目1-4 KDX 新大阪ビル
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