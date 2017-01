幼児・小学生の英語を指導する関係者様へ（イベントのご案内）

Ann Mayeda (甲南女子大学 講師/専門分野:児童英語教育、外国語習得論)

First Steps to 21st Century Skills Building and Oral Proficiency for Very Young Learners

10月16日(日)東京 13:30~14:10 セミナーB-4

10月30日(日)大阪 14:30~15:10 セミナーB-5