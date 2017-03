「TOEIC新形式問題のサポート教材販売開始時期、音声等の場所に関しまして」

2016年5月からスタートしたTOEIC新形式問題対策として、「Longman Preparation Series for the TOEIC Test, 5th Edition」にTOEIC新形式問題サポート教材「Updated TOEIC Listening and Reading Longman Preparation Series for the TOEIC Test」を付けて3月中旬より販売致します。ISBN、価格の変更はございません。

こちらは、練習問題や一目でわかるTOEIC問題形式対照表など、TOEICの新形式受験をサポートできる冊子(56ページ)となり、こちらに関連した音声(約45分)を無料でダウンロード頂くことができます。

【TOEIC冊子の音声や、その他教師用リソースの場所】

音声はLongman Preparation Series for the TOEIC Test: Listening and Reading, 5th Edition のページの「サンプル・補足資料」よりダウンロード可能です。

その他の教師用リソースはwww.pearson.co.jpの右上にある「教師用リソース」のLongman Preparation Series for the TOEIC Testよりご利用頂けます。こちらは、教師専用のページですので、Teacher’s Clubにご登録頂きます。既にTeacher’s Clubにご登録のある教師の方は、ご登録頂いているeメールアドレスとパスワードをご入力ください。