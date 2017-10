IATEFLまたはTESOLへ全額免除の招待旅行のチャンス！ 2018 Pearson ELT Teacher Awardキャンペーン

質問の回答をお考えください。 2つの質問に答える先生ご自身の姿をビデオで撮影してください。 ( 英語で 2分以内にご回答ください。) YouTube のアカウントを作成してください。 撮影したビデオを、ステップ3で作成したYouTubeのアカウントにアップロードしてください。 Entry pageにて、お住まいの地域を選び、ステップ4でアップロードして頂いたビデオのリンク等、必須事項を入力してください。

Pearson では10月5日の World Teacher’s Day を記念して、Pearson English Teacher Award の募集が始まりました。英語指導者の方は、全額費用免除の招待旅行を勝ち取るチャンスです!下記の2つの英語教育に関する質問に答えて、ビデオをご投稿ください。見事優勝された方を IATEFL もしくは TESOL カンファレンスへ全額費用免除でご招待いたします。英語教育に関する様々な講演を聞いたり、世界中の英語教育関係者と交流ができるまたとない機会です。また、一般投票により 1 位に選ばれた方もIATEFL もしくは TESOL カンファレンスへ全額費用免除でご招待いたします。※優勝者は世界中から選ばれます。下記2つの質問に答えるビデオを撮影し、 Pearson ELT website にて投稿してください。(投稿方法は下記の5ステップをご確認ください。)Q1: How do you know when students are making progress in English?Q2: What’s the best thing about being an English teacher?更に詳しいご投稿方法や、コツに関しましては、こちらの チェックリスト をご確認ください。(英語のみ)2017年12月31日応募終了後、一般投票・専門家による審査が始まります。是非、投票にもご参加ください!(一般投票は2018年1月8日~2018年1月24日です。)2018年1月25日お知り合いの先生を推薦いただくことも可能です。皆様からのご応募、お待ちしております!